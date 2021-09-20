В КПРФ подвели промежуточные итоги голосования на выборах. Как напомнил лидер партии Геннадий Зюганов, свою программу коммунисты приняли еще в марте на Орловском форуме.

"Мы все сделали для того, чтобы <...> эта программа была представлена. Выпустили свои материалы – почти 100 млн экземпляров. Проехали от Камчатки до Калининграда все регионы", – сказал Зюганов.

По его словам, 570 участвующих от партии кандидатов провели перед выборами более 200 тысяч встреч с избирателями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.