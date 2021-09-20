Пять партий, по предварительным данным, получат места в Госдуме

Минимальный пятипроцентный порог для прохода в Государственную думу, по предварительным данным, преодолевают пять партий – "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия – За правду" и "Новые люди". Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

Явка на выборы по России составила 45%, по Москве – около 50%. Точные данные по явке и окончательные итоги выборов озвучат к утру понедельника, 20 сентября, об этом ранее заявил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что прошедшие выборы доказали эффективность и дееспособность российского избирательного законодательства. По ее мнению, прошедшее в стране голосование было демократичным, прозрачным и легитимным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.