Экскурсии, лекции и мастер-классы пройдут в Москве в День парков

21 мая в Москве отмечается день парков. Для посетителей приготовили массу интересных мероприятий. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Например, в Бабушкинском парке пройдет открытый урок по гимнастике цигун, в парке "Северное Тушино" – турнир по шашкам, в зоне отдыха "Фили" для желающих организована историческая прогулка, а в саду "Эрмитаж" можно будет поучаствовать в мастер-классе по живописи.

Всего программы приготовили 18 парков столицы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.