Соцкоординаторы начали работу в четырех столичных детских больницах

Социальные координаторы приступили к работе в четырех детских городских больницах. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Специалисты помогут родителям детей, проходящих лечение в учреждении, с решением немедицинских вопросов. В том числе подскажут, как справиться со стрессом и сориентироваться в сложившейся ситуации. При необходимости социальные координаторы могут ответить на вопросы по оформлению документов и соцподдержки.

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