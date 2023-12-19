Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 декабря, 14:30

Общество

Соцкоординаторы начали работу в четырех столичных детских больницах

Соцкоординаторы начали работу в четырех столичных детских больницах

Специалисты лесоохраны рассказали о штрафах за сруб дерева в Подмосковье

Собянин: эндоцентр в МКНЦ им Логинова оснастили суперсовременным оборудованием

Аэропорт Внуково возобновил обслуживание самолетов

Летевший к Москве БПЛА уничтожен в Одинцовском городском округе – Собянин

"Сити": топ-3 книги, которые можно подарить

Московский зоопарк показал, как маленькая панда учится ходить

"Актуальный репортаж": каким животным оказывают помощь столичные ветеринары

Новости часа: Собянин рассказал о мероприятиях программы "Новый год в Москве" на ВДНХ

36 площадок фестиваля "Путешествие в Рождество" создают праздничную атмосферу в Москве

Социальные координаторы приступили к работе в четырех детских городских больницах. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Специалисты помогут родителям детей, проходящих лечение в учреждении, с решением немедицинских вопросов. В том числе подскажут, как справиться со стрессом и сориентироваться в сложившейся ситуации. При необходимости социальные координаторы могут ответить на вопросы по оформлению документов и соцподдержки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
видеоРоман КарловКсения Чепенкообщество
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика