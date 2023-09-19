Кабмин России признал анонимные виртуальные мобильные номера угрозой

В кабмине России признали угрозой анонимные виртуальные номера. Сервисы по их выдаче планируют блокировать после сентября 2024 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постановление правительства.



На данный момент для регистрации в соцсетях и мессенджерах пользователи должны предоставить номер мобильного, с помощью которого при необходимости можно установить его владельца. При этом злоумышленники зачастую используют не реальные, а так называемые виртуальные номера.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.