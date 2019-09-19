Объем инвестиций в экономику столицы может достичь 2,6 трлн рублей до конца года

Сергей Собянин на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым сообщил, что до конца 2019 года Москва привлечет рекордные показатели инвестиций – более 2,5 триллиона рублей. Увеличиваются поступления средств от подоходного налога – прибавка более чем на 10%, а также налога на прибыль – плюс 15%.

Кроме того, мэр заявил, что в столичных поликлиниках создаются дополнительные врачебные ставки. Нехватку наиболее востребованных специалистов планируется закрыть в течение полугода. Также будет реализован проект современной поликлиники. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.