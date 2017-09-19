Водителей могут наказать штрафом за неоплаченный проезд по трассам

Водителей, которые "зайцем" проезжают по платным участкам трасс, собираются наказывать штрафами. Документ разрабатывают в Минтрансе, передает телеканал "Москва 24".

Очередную волну обсуждений спровоцировали участившиеся случаи, когда автомобилисты едут через пункт оплаты, сбивая шлагбаумы. В ведомстве уже пытались ужесточить меры, предлагали ввести штраф в пять тысяч рублей, но документ так и не был принят.

Таким образом, сейчас нарушителя нельзя привлечь к ответственности, если только он не повредил шлагбаум. В этом случае водителя могут наказать за оставление места ДТП, объясняют юристы.