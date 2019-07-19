Очередной циклон принесет в столицу дожди и грозы

Уже несколько дней в столице идут дожди, сказывается влияние южного циклона. Накануне прошел очередной ливень. Некоторые районы заливало несколько часов, гремел гром. На Мантулинской улице сильный ветер повалил дерево, оно угодило прямо на припаркованные машины.

Отдохнуть от циклона у москвичей не получится, следующий придет в столицу уже 23 июля, осенняя погода продлится до конца месяца. Купальный сезон в этом году можно считать проваленным, даже если в августе будет жарко, вода прогреться не успеет, так говорят синоптики. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.