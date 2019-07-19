Форма поиска по сайту

19 июля 2019, 16:30

Общество

Очередной циклон принесет в столицу дожди и грозы

Очередной циклон принесет в столицу дожди и грозы

Сотни пассажиров "России" с маленькими детьми 11 часов ждали вылета во Внукове

Покрас Лампас готов восстановить залитую гудроном работу

В Тверской области стартовал рок-фестиваль "Нашествие"

Дерево и столб упали на несколько автомобилей на северо-востоке Москвы

Департамент имущества Москвы подал иск к Зурабу Церетели на 55 миллионов рублей

Инну Чурикову перевели из реанимации в палату

"Москва и мир": работа метро и визит президента

В Можайском районе построят православный храм в современном стиле

Участок голубой ветки метро закроют на выходные

Уже несколько дней в столице идут дожди, сказывается влияние южного циклона. Накануне прошел очередной ливень. Некоторые районы заливало несколько часов, гремел гром. На Мантулинской улице сильный ветер повалил дерево, оно угодило прямо на припаркованные машины.

Отдохнуть от циклона у москвичей не получится, следующий придет в столицу уже 23 июля, осенняя погода продлится до конца месяца. Купальный сезон в этом году можно считать проваленным, даже если в августе будет жарко, вода прогреться не успеет, так говорят синоптики. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

Лишат ли тунеядцев социальной пенсии в России?

Согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсию

Также отсутствует определение понятия "тунеядство"

Читать
закрыть

Что может навредить здоровью питомцев в Новый год?

Угощение питомца едой с новогоднего стола может обернуться срочной поездкой в ветклинику

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев из-за фейерверков

Читать
закрыть

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

