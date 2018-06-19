"Вечер": дали в класс

121 тысяча рублей. Такая минимальная зарплата должна быть у человека, чтобы его можно было причислить к так называемому среднему классу. Исследование провели специалисты аналитического кредитного рейтингового агентства.

Сами аналитики утверждают, что четкого определения “среднего класса” не существует. И в качестве образца брали человека с высшим образованием, обладающего профессиональными компетенциями, мобильного в карьере. А также с недвижимостью и автомобилем, пусть даже приобретенными и в кредит. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.