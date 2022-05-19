В повторный прокат вышел фильм "Волк с Уолл-стрит" от Мартина Скорсезе с Леонардо Ди Каприо. Прототипом главного героя стал маклер Джордан Белфорт. Он на самом деле проворачивал махинации с акциями, за что провел в тюрьме почти два года. Фильм – экранизация его мемуаров.

В 2022 году исполняется 90 лет со дня рождения Андрея Тарковского. По этому случаю всю неделю в "Иллюзионе" показывают "Сталкера". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

