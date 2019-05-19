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Новости

19 мая 2019, 06:30

В мире

Арнольд Шварценеггер стал жертвой фаната в ЮАР

Арнольд Шварценеггер стал жертвой фаната в ЮАР

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На Арнольда Шварценеггера напали в ЮАР. И это попало на видео – на кадрах мужчина разбегается и в прыжке бьет 71-летнего актера ногой в спину. Железный Арни такого не ожидал и не удержал равновесие. По предварительным данным, он не пострадал. Нападавшего схватили сотрудники службы безопасности. А вот как сам Арни прокомментировал инцидент: "Я понял, что меня ударили, только когда посмотрел видео, как и все вы". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
видео происшествия за рубежом Алина Гилева
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