Арнольд Шварценеггер стал жертвой фаната в ЮАР

На Арнольда Шварценеггера напали в ЮАР. И это попало на видео – на кадрах мужчина разбегается и в прыжке бьет 71-летнего актера ногой в спину. Железный Арни такого не ожидал и не удержал равновесие. По предварительным данным, он не пострадал. Нападавшего схватили сотрудники службы безопасности. А вот как сам Арни прокомментировал инцидент: "Я понял, что меня ударили, только когда посмотрел видео, как и все вы". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.