19 марта, 10:30Общество
Врач предупредила пожилых москвичей о рисках для здоровья во время Великого поста
Заведующая пятым гериатрическим отделением госпиталя ветеранов войн № 2 департамента здравоохранения Москвы Марина Черняева рассказала о том, что стоит иметь в виду пожилым москвичам, которые будут соблюдать Великий пост.
Кроме того, в московском парке "Руднево" откроют производство двигателей для гражданских беспилотников.
Тем временем за февраль 2024 года число сделок на рынке вторичного жилья в Москве выросло на 43%.
Также в проекте "Открой#Моспром" стартовала викторина о столичной промышленности.