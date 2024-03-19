Врач предупредила пожилых москвичей о рисках для здоровья во время Великого поста

Заведующая пятым гериатрическим отделением госпиталя ветеранов войн № 2 департамента здравоохранения Москвы Марина Черняева рассказала о том, что стоит иметь в виду пожилым москвичам, которые будут соблюдать Великий пост.

Кроме того, в московском парке "Руднево" откроют производство двигателей для гражданских беспилотников.

Тем временем за февраль 2024 года число сделок на рынке вторичного жилья в Москве выросло на 43%.

Также в проекте "Открой#Моспром" стартовала викторина о столичной промышленности.