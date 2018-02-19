Форма поиска по сайту

19 февраля 2018, 06:30

Общество

Врачам могут позволить заключать договор напрямую с пациентом

Врачам могут позволить заключать договор напрямую с пациентом

Врачам могут дать право заключать договор с пациентом напрямую. Законопроект о защите прав медработников ожидает второго чтения в Госдуме.

По задумке авторов, врачам нужно выдавать индивидуальные лицензии, по которым они смогут подписывать договор с пациентом. После этого страховая компания заплатит за этих людей, а врач уже будет рассчитываться с поликлиникой или больницей, которая обеспечила условия для работы.

Система схожа с той, что применяют, например, в парикмахерских, когда мастер работает сам на себя и платит за аренду помещения и расходные материалы.

Идею развивают, чтобы привлечь специалистов в поликлиники. Дефицит кадров первичного звена – 30 тысяч специалистов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
