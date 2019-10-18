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18 октября 2019, 07:45

Политика

Минкульт создаст "доску позора" для "киножуликов"

Минкульт создаст "доску позора" для "киножуликов"

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Министерство культуры создаст "доску позора" для российских кинематографистов. Речь идет о тех, кто получил государственные деньги, но не вернул их и фильм не снял. Об этом заявил Владимир Путин на встрече во ВГИКе.

"Черный список" будет в открытом доступе, его опубликуют в понедельник. Тот, кто в этом списке, никаких денег из бюджета не увидит, пока не вернет долги за неснятые картины.

За последний год не было возвращено около 400 миллионов рублей.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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