Песков поздравил Слуцкого с назначением главой думской фракции ЛДПР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожелал успехов Леониду Слуцкому и выразил мнение, что он продолжит дело Владимира Жириновского.

18 мая большинством голосов глава комитета Госдумы по международным делам был избран руководителем фракции ЛДПР. При этом Слуцкий сохранит и свой прежний пост, а также останется в составе делегации России на переговорах с Украиной.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.