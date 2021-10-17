Киноэкипаж МКС совершит посадку в Казахстане

Первый в мире космический киноэкипаж подходит все ближе к Земле. Актриса Юлия Персильд и режиссер Клим Шипенко улетели на МКС 5 октября.

Когда приземлятся звезды российского кинематографа? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.