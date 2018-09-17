Стюардесса потеряла работу из-за предложения выйти замуж во время полета

В Китае уволили стюардессу, которой предложили выйти замуж – это произошло время полета. Влюбленный парень, как полагается, опустился на одно колено, а девушка засмущалась от неожиданного жеста. В итоге, они обнялись и поцеловались под бурные аплодисменты пассажиров.

Сладкую сцену запечатлели десятки телефонов. Видео быстро разлетелось по интернету. Однако руководство авиакомпании эти кадры вовсе не обрадовали. Они уволили новоиспеченную невесту. Сказали, что не гоже злоупотреблять безопасностью пассажиров и отвлекаться на какую-то там личную жизнь. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.