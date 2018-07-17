Экс-начальник столичного главка СК арестовали на два месяца

Экс-начальник столичного главка Cледственного комитета Александр Дрыманов арестован на два месяца. Обвиняемый в получении крупной и особо крупной взяток не признал вину в коррупции.

Генерал заявил, что будет обжаловать решение суда. Его обвиняют в содействии смягчения статьи криминальному авторитету, который проходил по делу о вымогательстве восьми миллионов рублей и убийстве двоих человек. Также, как заявил бывший подчиненный Дрыманова, тот взял более 700 тысяч рублей за назначение своим заместителем.