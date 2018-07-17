Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 июля 2018, 21:15

Общество

Экс-начальник столичного главка СК арестовали на два месяца

Экс-начальник столичного главка СК арестовали на два месяца

"В теме": изменит ли Трамп отношения с Россией

"Специальный репортаж": "Давай, до свидания"

В Москве действует желтый уровень погодной опасности 17 июля

Суд арестовал экс-главу ГСУ СК Москвы Дрыманова

Экс-начальник столичного главка Следственного комитета не признал вину в коррупции

"Москва и мир": урбанистический форум и акция памяти

"Спорная территория": молодожены провели медовый месяц в аэропорту

"Москва сегодня": Московский урбанистический форум открылся в парке "Зарядье"

"Интервью": Антон Кульбачевский – о Московском урбанистическом форуме

Экс-начальник столичного главка Cледственного комитета Александр Дрыманов арестован на два месяца. Обвиняемый в получении крупной и особо крупной взяток не признал вину в коррупции.

Генерал заявил, что будет обжаловать решение суда. Его обвиняют в содействии смягчения статьи криминальному авторитету, который проходил по делу о вымогательстве восьми миллионов рублей и убийстве двоих человек. Также, как заявил бывший подчиненный Дрыманова, тот взял более 700 тысяч рублей за назначение своим заместителем.
видео общество суды Олег Шоммер