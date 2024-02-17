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17 февраля, 11:30

Новости

Москва заключит офсетный контракт на поставку компонентов для асфальта – Собянин

Москва заключит офсетный контракт на поставку компонентов для асфальта – Собянин

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Москва заключит офсетный контракт на поставку компонентов для повышения прочности и долговечности дорожного покрытия. Соответствующее распоряжение о проведении электронного конкурса подписал Сергей Собянин.

По условиям конкурса победитель обязан в течение двух лет создать или модернизировать специальное производство на территории Владимирской области. Объем инвестиций должен составить более 300 миллионов рублей. Город, в свою очередь, гарантирует закупки около восьми тысяч тонн продукции ежегодно на протяжении 10 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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