В Сети обсуждают видео из Ленобласти про работу местных коммунальщиков

В Сети обсуждают видео из города Тихвин в Ленобласти. На кадрах мастер-класс про то, как не надо чистить крыши. Коммунальщики сбивают наледь. Да так неаккуратно, что разнесли весь фасад магазина на первом этаже. Причем, этих мужчин в Сети называют бесстрашными, ведь они работают без всякой страховки. Люди спрашивают, куда смотрит их руководство, да и зачем нужна такая чистка, если она приносит лишь убытки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.