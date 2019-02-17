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Новости

17 февраля 2019, 13:15

Город

В Сети обсуждают видео из Ленобласти про работу местных коммунальщиков

В Сети обсуждают видео из Ленобласти про работу местных коммунальщиков

Ажиотаж в последний день работы выставки Куинджи в Третьяковке

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В Сети обсуждают видео из города Тихвин в Ленобласти. На кадрах мастер-класс про то, как не надо чистить крыши. Коммунальщики сбивают наледь. Да так неаккуратно, что разнесли весь фасад магазина на первом этаже. Причем, этих мужчин в Сети называют бесстрашными, ведь они работают без всякой страховки. Люди спрашивают, куда смотрит их руководство, да и зачем нужна такая чистка, если она приносит лишь убытки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
видео ЖКХ Светлана Ключникова
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