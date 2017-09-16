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16 сентября 2017, 22:15

Общество

На Фрунзенской набережной проходит фестиваль "Армия России"

На Фрунзенской набережной проходит фестиваль "Армия России"

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До пяти утра будет перекрыто движение по Фрунзенской набережной в районе зданий Министерства обороны. Здесь проходит фестиваль "Армия России 2017, сообщает телеканал "Москва 24".

На открытой сцене прошла торжественная церемония награждения лауреатов. Среди них военнослужащие, выполнявшие специальные задачи в Сирии, а также лучшие летчики, моряки и танкисты. Награды вручают представители Мин обороны, известные общественные деятели и популярные артисты.
видео Наиль Губаев общество
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