На Фрунзенской набережной проходит фестиваль "Армия России"

До пяти утра будет перекрыто движение по Фрунзенской набережной в районе зданий Министерства обороны. Здесь проходит фестиваль "Армия России 2017, сообщает телеканал "Москва 24".

На открытой сцене прошла торжественная церемония награждения лауреатов. Среди них военнослужащие, выполнявшие специальные задачи в Сирии, а также лучшие летчики, моряки и танкисты. Награды вручают представители Мин обороны, известные общественные деятели и популярные артисты.