Эксперты оценили последствия вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Турция не согласится на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Он отметил, что делегациям этих стран не стоит даже утруждать себя поездками в Анкару, поскольку это не изменит ее позицию.

Тем временем глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО готовы ускорить процесс присоединения Швеции и Финляндии. Заявку на членство страны планируют подать уже в среду. Это решение поддержали уже США, Канада, Британия и Латвия.

О том, что изменится, если Швеция и Финляндия все-таки вступят в НАТО, в эфире телеканала Москва 24 рассказали эксперты.

