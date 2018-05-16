Протесты на израильско-палестинской границе и буря в США

На границе Израиля и Палестины продолжаются протесты арабов. В городе Рамаллах активно используют слезоточивый газ. Протестующие сосредоточились в нескольких точках вокруг пограничного КПП и продолжают жечь покрышки, создавая дымовую завесу от израильских военных и продвигаясь ближе к их позициям. Жертвами столкновений стали не менее 60 человек, еще около трех тысяч пострадали от пуль и газа. В Палестине объявили трехдневный траур.

С осуждением насилия в регионе выступили многие мировые лидеры, президент Турции Реджеп Эрдоган назвал Израиль "террористическим государством", а его действия по отношению к палестинцам − геноцидом. Израильтяне, между тем, отвергают обвинения в непропорциональном применении силы, отмечая, что почти половина погибших арабов были известны как террористы. Протесты на границе с Израилем продолжаются с конца марта. Демонстрации активизировались из-за переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

Северная и Южная Кореи могут вновь поссориться. Поводом для этого могут стать совместные учения, которые проводят американские и южнокорейские военные. Из-за них Пхеньян отменил встречу на высшем уровне. Переговоры Юга и Севера должны были состояться в демилитаризованной зоне на границе двух государств. Было запланировано обсудить вопросы возобновления диалога по линии Красного Креста и встреч родственников, разобщенных в результате раскола двух стран. Южная Корея выразила сожаление в связи с неожиданным отказом. Власти КНДР также пригрозили отменить совместный саммит с США, который сейчас готовят в Госдепе.

Сильнейшая буря обрушилась на северо-восток США. Пострадали штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания и Коннектикут. В этих регионах прошёл ливень с градом. Порывы ветра достигали 35 метров в секунду. Из-за непогоды без электроэнергии остались более 400 тысяч жителей страны. Ураган многим сорвал планы: в Нью Йорке отменены все поезда дальнего следования. Движение пригородных поездов также приостановлено.

Метеорологи предупреждают, что существует опасность возникновения торнадо. Подробности − на телеканале Москва 24.