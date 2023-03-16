15:30Новости
Собянин: проект "Неизвестный герой" помогает найти утраченные имена участников ВОВ
Жители Москвы помогли установить имена пятерых солдат Великой Отечественной войны в рамках фотопроекта "Неизвестный герой". Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Проект был запущен Главархивом Москвы. Портреты фронтовиков москвичи нашли в выпусках газеты "За счастье Родины". Они сравнили их с имеющимися в базе фото и сообщили о находке в Главархив.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.