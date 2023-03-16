Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:30

Новости

Собянин: проект "Неизвестный герой" помогает найти утраченные имена участников ВОВ

Собянин: проект "Неизвестный герой" помогает найти утраченные имена участников ВОВ

"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве 17 марта

Российские ПВО за сутки сбили 8 снарядов HIMARS и "Ураган", принадлежащих ВСУ

Путин заявил, что инфляция в России в годовом выражении опустится ниже 4% по итогам марта

Жители Раменского пожаловались на большое количество талой воды на пути к станции

Сотрудники МЧС сообщили о локализации пожара в здании пограничного УФСБ в Ростове-на-Дону

"Актуальный репортаж": внук Пугачевой выставил на продажу особняк певицы в Подмосковье

Заммэра столицы рассказал об озеленении Москвы в 2023 году

На столичном комбинате "Черемушки" запустят новую производственную линию

Путин встретился с представителями крупного бизнеса на съезде РСПП

Жители Москвы помогли установить имена пятерых солдат Великой Отечественной войны в рамках фотопроекта "Неизвестный герой". Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Проект был запущен Главархивом Москвы. Портреты фронтовиков москвичи нашли в выпусках газеты "За счастье Родины". Они сравнили их с имеющимися в базе фото и сообщили о находке в Главархив.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
видеомэр МосквыРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика