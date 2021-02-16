Верховный суд предложил ввести в УК РФ понятие "уголовный проступок"

Верховный суд России внес в Госдуму законопроект, предлагающий включить в уголовное право понятие "уголовный проступок". Суд сможет не назначать уголовное наказание за целый ряд преступлений небольшой и средней тяжести, если человек совершил их впервые.

К категории уголовных проступков предлагают отнести больше 100 составов преступлений, половина из которых приходится на экономическую сферу. Наказывать будут штрафами, общественными работами и ограниченно оплачиваемыми работами.

Стоит отметить, что это уже вторая попытка Верховного суда ввести понятие уголовного проступка. Первую он предпринял в 2017 году, но тогда инициатива не устроила правительство. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.