Верховный суд предложил ввести в УК РФ понятие "уголовный проступок"

16 февраля, 07:15
Верховный суд России внес в Госдуму законопроект, предлагающий включить в уголовное право понятие "уголовный проступок". Суд сможет не назначать уголовное наказание за целый ряд преступлений небольшой и средней тяжести, если человек совершил их впервые.
К категории уголовных проступков предлагают отнести больше 100 составов преступлений, половина из которых приходится на экономическую сферу. Наказывать будут штрафами, общественными работами и ограниченно оплачиваемыми работами.
Стоит отметить, что это уже вторая попытка Верховного суда ввести понятие уголовного проступка. Первую он предпринял в 2017 году, но тогда инициатива не устроила правительство. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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