ФСБ совместно с МВД пресекли незаконное производство и поставки оружия

Сотрудники ФСБ совместно с Министерством внутренних дел пресекли незаконное производство и поставки оружия. Обыски прошли в 14 регионах по всей стране – от юга до дальнего востока. В результате изъято почти 150 единиц огнестрельного оружия. В том числе, пулемет "Дегтярева", автоматы, пулеметы, винтовки и револьверы для бесшумной стрельбы, а также комплектующие для изготовления оружия и килограммы взрывчатых веществ. Прекращена деятельность 9 мастерских по изготовлению и ремонту боеприпасов. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.