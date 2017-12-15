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15 декабря 2017, 19:15

Безопасность

ФСБ совместно с МВД пресекли незаконное производство и поставки оружия

ФСБ совместно с МВД пресекли незаконное производство и поставки оружия

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Сотрудники ФСБ совместно с Министерством внутренних дел пресекли незаконное производство и поставки оружия. Обыски прошли в 14 регионах по всей стране – от юга до дальнего востока. В результате изъято почти 150 единиц огнестрельного оружия. В том числе, пулемет "Дегтярева", автоматы, пулеметы, винтовки и револьверы для бесшумной стрельбы, а также комплектующие для изготовления оружия и килограммы взрывчатых веществ. Прекращена деятельность 9 мастерских по изготовлению и ремонту боеприпасов. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
видео Станислав Кулик безопасность
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