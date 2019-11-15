Актуальные новости России за 15 ноября

В Челябинске из частного дома престарелых пожилых людей пришлось срочно госпитализировать. Сотрудники областного министерства вместе с прокурорами наведались в заведение с внеплановой проверкой и пришли в ужас. Пенсионеры содержались в кошмарных условиях: их плохо кормили, не выводили на улицу и не убирали помещения. Стариков отвезли в больницы, возбуждено уголовное дело.

В Кировской области возбудили дело против судмедэксперта, нашедшего алкоголь в крови сбитого мальчика. Родственники ребенка результатам экспертизы, конечно, не верят и требуют осудить эксперта. Сам он вины не признает. Аналогичный случай произошел два года назад в подмосковной Балашихе. Тогда медэксперта признали виновным и приговорили к 10 месяцам исправительных работ.

Кузбасский правозащитник чуть не сел в тюрьму за праздник. Он опубликовал в соцсети фото с флешмоба, который прошел несколько лет назад в Пензе в честь годовщины первого полета человека в космос. Участники выстроились на площади в форме цифры 55. Но в полиции нашлись люди, которые увидели в этой фигуре свастику, и возбудили против мужчины дело о демонстрации фашисткой символики. Однако закончилось все хорошо. В суде состава преступления не нашли.

В Твери сгорел историко-архитектурный комплекс "Морозовские казармы". Когда спасательная операция была завершена, один из пожарных заметил котенка, отравившегося газом. Он вынес животное на улицу и приступил к реанимации: побрызгал в мордочку водой и дал подышать чистым воздухом из баллона. Сейчас с котенком все в порядке. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.