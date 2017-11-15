Прохожие нашли 3-летнего полураздетого малыша на улице в Лобне

В подмосковном городе Лобня прохожие нашли трехлетнего малыша, который несколько часов один разгуливал в майке по улице. Простуженного мальчика отправили в больницу, а полицейские принялись за поиски родственников.

Врачи установили , что мальчик успел, гуляя раздетым, простудиться. Участковые полицейские за полдня обошли весь микрорайон "Депо". У одного из подъездов, увидев фотографию ребенка, женщина призналась, что это ее сын. Она заявила, что ушла в магазин, а ребенок сам открыл окно.

Вернут сына женщине не сразу. Ее отвезли в больницу для обследования. Позже будет еще один опрос в отделении полиции. Сможет ли женщина и дальше воспитывать сына, решат специалисты социальной защиты. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.