В метро Тулы открылась "онлайн-дверь" в Москву

Жители Тулы и Москвы смогут наблюдать друг за другом через онлайн-дверь. Интерактивные панели разместили на Казанской набережной в Туле и на станции метро "Тульская" в столице.

Жители двух городов могут понаблюдать друг за другом в реальном времени благодаря онлайн-трансляции, которая идет на экранах.

Онлайн-дверь – это основа проекта "Тула рядом", который нацелен на культурный обмен. Авторы проекта надеются, что "онлайн-дверь" станет не просто развлечением для прохожих, но и привлечет туристов в Тулу. Для этого на экранах периодически показывают промо-ролики, посвященные достопримечательностям Тульской области. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

