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В Тель-Авиве почти 80 тысяч человек собрались на акции протеста

В Тель-Авиве почти 80 тысяч человек собрались на акции протеста

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В Тель-Авиве около 80 тысяч жителей собрались на акции протеста в центре города. Граждане возмущены предстоящей юридической реформой.

В Израиле планируют ограничить полномочия Высшего суда справедливости. Он больше не сможет блокировать законы и решения правительства, при этом судей будет назначать кабинет министров. Противники реформы считают, что она подрывает демократические основы государства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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