"Спорная территория": пережить ремонт

Дом 15, корпус 4 по словам жителей, погряз в капремонте с 2018 года и на сегодняшний день там разруха. Весь год вели переписку с подрядчиком, по факту нарушения и отсутствия работ по проекту, работы не сданы и назначен очередной срок сдачи.

На руках жителей акты нарушения ГБУ "Жилищник районо Южное Медведково" и Жилинспекции. Обещают все исправить: канализацию, крышу, коридоры, трубопровод горячего и холодного водоснабжения, но не исправляют. Жилищник в ответ на обращения заверил жителей, что все будет исправлено, но пока никаких действий от них нет. Об этом – в программе "Спорная территория".