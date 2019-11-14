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14 ноября 2019, 14:45

Общество

Кто угрожает ребенку Плющеко и Рудковской

Кто угрожает ребенку Плющеко и Рудковской

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Сыну Евгения Плющенко угрожает опасность. Об этом заявил сам фигурист. Жена олимпийского чемпиона Яна Рудковская также подтвердила в соцсетях, что ребенку поступают угрозы от неизвестных. Заявление в полицию звездные родители уже написали.

Рудковская за любые сведения о людях, которые угрожают ее ребенку, пообещала полтора миллиона рублей. Ранее появилась информация, что шестилетнему Саше Плющенко угрожает расправой некая назойливая поклонница. Однако специалисты склонны думать, что вся эта история с оттенками мексиканского сериала, не более, чем PR-ход.

Саша Плющенко уже достаточно знаменит и узнаваем. Мальчик активно ведет свой блог в Instagram, а также выступает на детских соревнованиях по фигурному катанию, в том числе международных. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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