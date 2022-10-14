Новости часа: воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины. Об этом сообщили в РИА Новости.

Москва внимательно отслеживает учения НАТО вблизи границ Россией. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Александр Лукашенко пояснил введение режима повышенной террористической опасности. По его словам, это связано с обострением ситуации у границ страны.