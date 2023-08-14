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14 августа, 23:01

M24.RU

Закрытый показ комедийного фильма "Как звезды" прошел в столице

Закрытый показ комедийного фильма "Как звезды" прошел в столице

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14 августа зрители Москвы онлайн увидели закрытую премьеру комедийного фильма Марии Лойтер "Как звезды". Ведущий Москвы 24 Давид Виннер и корреспондент Москвы онлайн Лариса Соколова пообщались с создателями картины и гостями.

На мероприятии фильм представили члены съемочной группы Наталья Земцова, Надежда Иванова, Агата Муцениеце, Василий Бриченко, режиссер Мария Лойтер, продюсер Юлия Мишкинене.

"Как звезды" – история о двух актрисах, которые подружились, попали в большой кинематограф и поссорились. В российский прокат фильм выйдет 17 августа.
видеошоу-бизнесМосква онлайн
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