Закрытый показ комедийного фильма "Как звезды" прошел в столице

14 августа зрители Москвы онлайн увидели закрытую премьеру комедийного фильма Марии Лойтер "Как звезды". Ведущий Москвы 24 Давид Виннер и корреспондент Москвы онлайн Лариса Соколова пообщались с создателями картины и гостями.

На мероприятии фильм представили члены съемочной группы Наталья Земцова, Надежда Иванова, Агата Муцениеце, Василий Бриченко, режиссер Мария Лойтер, продюсер Юлия Мишкинене.

"Как звезды" – история о двух актрисах, которые подружились, попали в большой кинематограф и поссорились. В российский прокат фильм выйдет 17 августа.