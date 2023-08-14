14 августа, 15:09M24.RU
В столице прошла пресс-конференция, посвященная акции "Ночь кино"
14 августа в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная культурной акции "Ночь кино".
О нововведениях и программе мероприятия рассказали:
- руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский;
- генеральный директор "Москино" Наталья Мокрицкая;
- чрезвычайный и полномочный посол Никарагуа в РФ Альба Асусена Торрес Мехия;
- актер театра и кино, народный артист РСФСР Александр Лазарев.
"Ночь кино" пройдет более чем на 120 площадках столицы. Центральным событием станет киноконцерт "Необыкновенное чудо" в кинотеатре "Художественный", посвященный 90-летию со дня рождения Марка Захарова.