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14 августа, 15:09

M24.RU

В столице прошла пресс-конференция, посвященная акции "Ночь кино"

В столице прошла пресс-конференция, посвященная акции "Ночь кино"

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14 августа в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная культурной акции "Ночь кино".

О нововведениях и программе мероприятия рассказали:

  • руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский;
  • генеральный директор "Москино" Наталья Мокрицкая;
  • чрезвычайный и полномочный посол Никарагуа в РФ Альба Асусена Торрес Мехия;
  • актер театра и кино, народный артист РСФСР Александр Лазарев.

"Ночь кино" пройдет более чем на 120 площадках столицы. Центральным событием станет киноконцерт "Необыкновенное чудо" в кинотеатре "Художественный", посвященный 90-летию со дня рождения Марка Захарова.
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