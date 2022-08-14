В Москве проходит фестиваль фейерверков

Дневная программа фестиваля фейерверков начнется в 12 часов. В Братеевском каскадном парке гостей ждут интерактивные, спортивные, творческие и развлекательные зоны. Там пройдут различные мастер-классы, конкурсы, театральные и танцевальные активности.

Вечером на фестивале выступит Баста. И после концерта ожидается самое яркое событие – красочное пиротехническое шоу команд-участников. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.