Завершились финальные выступления сноубордистов на Олимпиаде в Корее

На Олимпиаде в Пхенчхане 14 февраля закончились финальные выступления сноубордистов.

В дисциплине хаф-пайп соревновались мужчины. Теперь настает очередь горнолыжников. Всего же в этот день на Играх в Корее планируют разыграть шесть комплектов медалей. На финальные старты выйдут конькобежцы и саночники. Определятся олимпийские чемпионы в лыжном двоеборье и в индивидуальной гонке биатлонисток.

14 февраля начинается групповой этап у хоккеистов. Первый матч наши спортсмены проведут со Словакией. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.