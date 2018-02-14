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14 февраля 2018, 06:45

Спорт

Завершились финальные выступления сноубордистов на Олимпиаде в Корее

Завершились финальные выступления сноубордистов на Олимпиаде в Корее

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На Олимпиаде в Пхенчхане 14 февраля закончились финальные выступления сноубордистов.

В дисциплине хаф-пайп соревновались мужчины. Теперь настает очередь горнолыжников. Всего же в этот день на Играх в Корее планируют разыграть шесть комплектов медалей. На финальные старты выйдут конькобежцы и саночники. Определятся олимпийские чемпионы в лыжном двоеборье и в индивидуальной гонке биатлонисток.

14 февраля начинается групповой этап у хоккеистов. Первый матч наши спортсмены проведут со Словакией. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
видео спорт ОИ-2018 Иван Лозовой
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