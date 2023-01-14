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14 января, 18:30

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Жена Костомарова рассказала, что состояние фигуриста остается стабильно тяжелым

Жена Костомарова рассказала, что состояние фигуриста остается стабильно тяжелым

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Состояние здоровья олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова остается стабильно тяжелым. Об этом сообщила его жена Оксана Домнина.

"Пока ничего вам не могу сказать. Ни ухудшений ни улучшений нет, все на той же стадии", – отмечает супруга спортсмена.

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в ночь с 9 на 10 января. На новогодних каникулах фигурист выступал в новом ледовом цирковом шоу "Волшебник страны Оз", постановщиком которого стал заслуженный мастер спорта РФ Илья Авербух.

Позднее стало известно, что спортсмена направили в медучреждение в Коммунарке, где он начал проходить процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО. В пятницу, 13 января, стало известно, что его состояние остается без изменений.

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