Москвичам рассказали о цене на шоколад

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы отслеживают, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на шоколад "Вдохновение".

В "Пятерочке" в начале мая он стоил 119,99 рубля, на этой неделе цена не изменилась. В "Перекрестке" плитка шоколада подорожала на 10 рублей и стоит 79,9 рубля.

В "Азбуке Вкуса" цена шоколада осталась на прежнем уровне – 123 рубля. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.