Американская киноакадемия завершила отбор номинантов на премию "Оскар"

Номинанты на премию "Оскар" отобраны. Голосование закончено, сообщает Американская академия киноискусств.

В список возможных претендентов на звание "Лучшего фильма на иностранном языке" вошел фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь". В этой категории определены еще восемь картин. Позже из них отберут всего пять.

Всех номинантов на самый престижный кинотрофей объявят 23 января, а имена лауреатов станут известны в начале марта. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.