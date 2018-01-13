13 января 2018, 09:45Культура
Американская киноакадемия завершила отбор номинантов на премию "Оскар"
Номинанты на премию "Оскар" отобраны. Голосование закончено, сообщает Американская академия киноискусств.
В список возможных претендентов на звание "Лучшего фильма на иностранном языке" вошел фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь". В этой категории определены еще восемь картин. Позже из них отберут всего пять.
Всех номинантов на самый престижный кинотрофей объявят 23 января, а имена лауреатов станут известны в начале марта. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.