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13 января 2018, 09:15

Город

Москва получила награду за улучшение пешеходной среды и создание МЦК

Москва получила награду за улучшение пешеходной среды и создание МЦК

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Москву отметили за улучшение пешеходной среды и создание МЦК. Столица получила международную награду в Вашингтоне.

Среди конкурентов были города Франции, США, Китая и других стран. В мегаполисе продолжают развивать и метро. В этом году откроются сразу несколько долгожданных станций подземки. На этой неделе обкатку прошел новый участок на севере Люблинско-Дмитровской линии. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
видео город транспорт Вероника Иващенко Александра Корнева
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