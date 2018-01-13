Москва получила награду за улучшение пешеходной среды и создание МЦК

Москву отметили за улучшение пешеходной среды и создание МЦК. Столица получила международную награду в Вашингтоне.

Среди конкурентов были города Франции, США, Китая и других стран. В мегаполисе продолжают развивать и метро. В этом году откроются сразу несколько долгожданных станций подземки. На этой неделе обкатку прошел новый участок на севере Люблинско-Дмитровской линии. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.