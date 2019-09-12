Минздрав намерен штрафовать больницы за низкое качество медпомощи

В Минздраве предлагают штрафовать больницы за некачественную медицинскую помощь. В частности, за несоблюдение стандартов. Например, если в кабинетах нет нужного оборудования и других условий для работы врачей. За каждое упущение должностные лица будут платить до 20 тысяч рублей.

Документ находится на стадии общественного обсуждения. Медики уже высказались резко негативно. Сначала нужно создать больницам условия, выделить достаточно денег на все, а потом уже штрафовать, говорят врачи.