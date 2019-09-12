Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 сентября 2019, 07:15

Общество

Минздрав намерен штрафовать больницы за низкое качество медпомощи

Минздрав намерен штрафовать больницы за низкое качество медпомощи

Дефицит лекарств в России может наступить в 2020 году

Актуальные новости мира за 12 сентября

Суд отменил подписку о невыезде режиссеру Серебренникову

"Вечер": реформа автошкол

"Вечер": ГИБДД пересмотрит правила выдачи прав на мотоцикл

"Вечер": в ГИБДД предложили допустить к управлению автомобилем несовершеннолетних

"Московский патруль": подразделение по вопросам миграции МВД отметило юбилей

"Московский патруль": в Подмосковье задержали нападавшую на таксистов банду

"Московский патруль": сеть вэндинговых автоматов оштрафовали на 2 миллиона рублей

В Минздраве предлагают штрафовать больницы за некачественную медицинскую помощь. В частности, за несоблюдение стандартов. Например, если в кабинетах нет нужного оборудования и других условий для работы врачей. За каждое упущение должностные лица будут платить до 20 тысяч рублей.

Документ находится на стадии общественного обсуждения. Медики уже высказались резко негативно. Сначала нужно создать больницам условия, выделить достаточно денег на все, а потом уже штрафовать, говорят врачи.

Читайте также
видео власть медицина общество финансы Евгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика