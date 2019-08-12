12 августа 2019, 16:15Общество
В ЦБ опровергли заявление "Союзмультфильма" о незаконном размещении персонажей на монетах
В Центробанке заявили, что персонажи мультфильма "Бременские музыканты" размещены на монетах законно. В ЦБ объяснили, что выпуск происходит в соответствии с лицензионным соглашением между "Союзмультфильмом" и Банком России, заключенным год назад, а образцы монет согласованы с компанией.
Памятные денежные знаки выпускают в обращение 12 августа. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.