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12 августа 2019, 16:15

Общество

В ЦБ опровергли заявление "Союзмультфильма" о незаконном размещении персонажей на монетах

В ЦБ опровергли заявление "Союзмультфильма" о незаконном размещении персонажей на монетах

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В Центробанке заявили, что персонажи мультфильма "Бременские музыканты" размещены на монетах законно. В ЦБ объяснили, что выпуск происходит в соответствии с лицензионным соглашением между "Союзмультфильмом" и Банком России, заключенным год назад, а образцы монет согласованы с компанией.

Памятные денежные знаки выпускают в обращение 12 августа. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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