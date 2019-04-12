Как пройдет IX футбольно-музыкальный фестиваль "Арт-футбол"

10 апреля в МИА "Россия сегодня" состоялась пресс-конференция, посвященная IX футбольно-музыкальному фестивалю "Арт-футбол 2019".

Фестиваль "Арт-футбол 2019" – чемпионат мира среди артистов пройдет в Москве с 8 по 16 июня. Участие в нем примут 16 команд из России, Аргентины, Беларуси, Великобритании, Венгрии, Германии, Израиля, Ирана, Кыргызстана, Нидерландов, Парагвая, Перу, Южной Кореи, Сербии, Словении, Турции. Кроме футбольных матчей, в рамках фестиваля ежедневно будут проходить концерты участников и приглашенных гостей. Событие соберет в Москве более 500 артистов со всего мира.

Футбольный турнир пройдет на "Сапсан Арене" стадиона "Локомотив", а концерты – в Парке Горького. На гала-матче закрытия команда правительства РФ "Росич" сыграет с артистической сборной мира. Вход на все матчи и концерты свободный.

Участники пресс-конференции рассказали о целях фестиваля и назвали имена тех, кого зрители увидят на поле и в концертной программе. Перед журналистами выступили:

