Ветераны собрались почтить память Неизвестного солдата

Почтить память Неизвестного солдата собрались сегодня ветераны. Вспоминали тех, кто погиб в боях на территории страны и за ее пределами. Сама дата отмечается в России ежегодно 3 декабря. В этот день в 1966 году к 25-летней годовщине разгрома немецких войск под Москвой прах Неизвестного Солдата был перенесен из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе в центр столицы. Его торжественно захоронили в Александровском саду у стен Кремля. Участники этой церемонии и собрались сегодня в актовом зале Московского горсовета ветеранов, а вместе с ними ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие Президентского полка, кадеты и члены поисковых отрядов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.