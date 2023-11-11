Правительство РФ направит более 95 млрд руб на программу льготных ипотек

Российское правительство направит более 95 миллиардов рублей на субсидирование льготной ипотеки. Распоряжение подписал Михаил Мишустин.

В документе уточняется, что свыше 46 миллиардов пойдет на субсидирование "Семейной ипотеки" со ставкой до 6% годовых, около 40 млрд – на программу "Льготная ипотека" со ставкой до 8% годовых, оставшаяся часть суммы отправится на поддержание льготной ставки для участников "Дальневосточной ипотеки".

Как отмечается на сайте кабмина, необходимость дополнительного финансирования связана в том числе с повышением ключевой ставки Банка России.

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