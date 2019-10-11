Беломорский путепровод в столице планируют отремонтировать до конца года

Ленинградское шоссе должно поехать свободнее в начале декабря. К этому моменту завершится ремонт на Беломорском путепроводе. А пока водители стабильно стоят в заторах.

Затор происходит из-за так называемого технологического проема. Рабочие полностью обновляют скелет моста. Ради этого пришлось перекрыть две полосы, зато после окончания капитального ремонта, обещают подрядчики, Беломорский путепровод не будут трогать еще как минимум 50 лет. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.