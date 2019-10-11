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Новости

11 октября 2019, 10:15

Общество

"Умные" видеокамеры появятся в столичном транспорте

"Умные" видеокамеры появятся в столичном транспорте

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"Умные" камеры вычислят уставших водителей. Новые устройства уже протестировали на нескольких маршрутах общественного транспорта, пишет портал mos.ru

Система работает по принципу программы распознавания лиц. Камера в кабине фиксирует признаки, которые говорят об усталости, например, зевание или определенное положение век.

Также такие устройства следят за тем, чтобы водители не использовали мобильные телефоны. Если человек отвлекся на гаджет или переутомился – сработает оповещение, а информация будет передана диспетчеру. Он посмотрит запись с камеры и при необходимости снимет водителя с рейса. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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