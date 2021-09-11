На фестивале "Княжеский двор" собрались 3 тысячи гостей

Три тысячи гостей собрались сегодня на фестивале исторической реконструкции "Княжеский двор".

В районе Филевский парк прошли показательные выступления стрелецкого войска и массовые баталии. 15 интерактивных тематических зон рассказали о жизни наших предков. Одна из целей праздника – привлечь внимание к судьбе наследия Нарышкиных. 2 тысячи горожан подписали коллективное обращение о необходимости сохранить эти объекты. На реставрацию Храма Покрова выделено 360 миллионов рублей.

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