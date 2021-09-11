Проезд по Московскому центральному кольцу стал бесплатным в День города

Проезд по Московскому центральному кольцу стал бесплатным.

Такое решение власти столицы приняли в честь двух праздников: в эти выходные столице исполняется 874 года, а МЦК отмечает свой пятилетний юбилей.

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